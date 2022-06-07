فرق دوري الثالثة تترقب القرعة

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ويشارك في المسابقة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مستويات، حيث جاءت الأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم في المستوى الأول وهي أندية (الذهب، النجوم، عفيف، الثقبة)، فيما ضم المستوى الثاني أندية (مضر، الجبيل، قرية العليا، القلعة)، وضم المستوى الثالث كلا من (رضوى، الوطني، بيش، القوارة)، وجاءت أندية (شرورة، البطين، الأنوار، الغوطة) في المستوى الرابع، بينما ضم المستوى الخامس أندية (السلمية، الدرع، الشهيد، الأمجاد)، والمستوى السادس كلا من (الحجاز، الحوراء، النور، العلا)، فيما جاء في المستوى السابع أندية (المجزل، العمران، الخالدي، التسامح)، في المقابل ضم المستوى الثامن والأخير كلا من (التهامي، رأس تنورة، الصواري، الوصيل).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجرى عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم قرعة مسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في موسمها الجديد 2022 ــ 2023م، وذلك في مقر الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض، تحت إشراف لجنة المسابقات بالاتحاد وبحضور ممثلي أندية المسابقة.ويشارك في المسابقة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مستويات، حيث جاءت الأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم في المستوى الأول وهي أندية (الذهب، النجوم، عفيف، الثقبة)، فيما ضم المستوى الثاني أندية (مضر، الجبيل، قرية العليا، القلعة)، وضم المستوى الثالث كلا من (رضوى، الوطني، بيش، القوارة)، وجاءت أندية (شرورة، البطين، الأنوار، الغوطة) في المستوى الرابع، بينما ضم المستوى الخامس أندية (السلمية، الدرع، الشهيد، الأمجاد)، والمستوى السادس كلا من (الحجاز، الحوراء، النور، العلا)، فيما جاء في المستوى السابع أندية (المجزل، العمران، الخالدي، التسامح)، في المقابل ضم المستوى الثامن والأخير كلا من (التهامي، رأس تنورة، الصواري، الوصيل).

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