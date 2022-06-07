من تشيلسي لروما إلى ليفربول.. تعليق تنبأ بمستقبل محمد صلاح يثير جدلاً واسعاً في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار تعليق على منشور قديم لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بموقع "فيس بوك" تفاعلاً كبيراً، حيث يبدو وأن كاتبه التعليق تنبأ بمستقبل الفرعون المصري في مشواره الكروي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة شاشة للمنشور الأصلي، مرفقاً معه تعليق لمستخدم اسمه عمر بن سالم.

وقال بن سالم في تعليقه على منور محمد صلاح: "اطلع إعارة لفيورنتينا يا صلاح وربنا يسهل إن شاء الله وممكن تتألق وتروح فريق أكبر شوية روما مثلا، ساعتها موهبتك هتفرض نفسها وفرق الدوري الإنجليزي هتتهافت عليك، بس مش تشيلسي، ممكن مثلا ليفربول أو توتنهام بس خليك في ليفربول أحسن، ولما ترجع ساعتها أنا واثق ومتأكد إنك هتبقى أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي".

واعتقد البعض أن هذا التعليق كان قبل أن يغادر محمد صلاح نادي تشيلسي، خاصة أن تاريخ المنشور نفسه يعود إلى شهر أغسطس من العام 2014 وهي الفترة التي كان يلعب فيها محمد صلاح لنادي تشيلسي قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيرونتينا الإيطالي.

وبمراجعة تاريخ التعليق، يلاحظ أنه مكتوب في تاريخ 25 أبريل 2018، وهي الفترة التي كان محمد صلاح يلعب فيها بالفعل لليفربول، حيث كان قد وقع عقداً مع ليفربول في يونيو 2017، في صفقة بلغت 39 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني)، لمدة خمس سنوات، قادماً من نادي روما الإيطالي.

وحدث جدال بين الكثيرين حول تاريخ المنشور، فمنهم من قال إن كاتب التعليق قصد أن يكتبه على سبيل السخرية، لأنه لخص مسيرة صلاح التي وقعت بالفعل وكتبها كأنها تنبؤ منه بالمستقبل، ومنهم من قال إنه مفبرك ببرنامج الفوتوشوب، لكنَّ آخرين لم يقتنعوا بذلك، حتى إن بعضهم بالغ فقال إن التعليق قبل المنشور بأربع سنوات وهذا أمر غير معقول.