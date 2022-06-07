مع تعثر المفاوضات مع ليفربول.. «ميرور»: محمد صلاح أعلن انتقاله إلى برشلونة الصيف المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح أخبر عدد من زملاؤه في فريق ليفربول الإنجليزي بالعرض الذي تلقاه من إدارة نادي برشلونة الإسباني للانتقال الى صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم المقبل بشكل مجاني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول بنهاية يونيو المقبل 2023، وهو الأمر الذي دفع الصحف البريطانية والإسبانية تتحدث بشكل لافت عن العروض التي يتلقاها الفرعون المصري في الدوريات الخمس الكبرى.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن محمد صلاح أبلغ زملائه في ليفربول بالعرض الذي تلقاه من نادي برشلونة، وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف "الريدز" بنهاية الموسم المقبل بعد توصله الى اتفاق حالياً مع البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان صلاح رغبته في البقاء داخل قلعة الأنفيلد، إلا أنه لا زال يمثل صداعاً في رأس كبار الشخصيات في ليفربول، وأن رؤساء النادي الإنجليزي وأنصاره لا يزالون غير مدركين للأوهام بأن إعلانه بالكاد يكون ردًا نهائيًا على السؤال الذي يلوح في الأفق بلا إجابة: يبقى أم ​​سيذهب؟.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قدمت عرضاً وصفته بالأضخم في تاريخ النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقد محمد صلاح الذى سينتهى في يونيو 2023.

وحتى الآن، لم يتوصل مسئولي ليفربول إلى اتفاق بشان استمرار النجم المصري الذى ينتهي عقده الحالي في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد، بسبب الاختلاف بين الطرفين حول الراتب المالي.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "ذا أثليتيك" أنه تسود حالة من القلق داخل جدران نادي ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني طوال الأشهر الأخيرة من الموسم، حيث كان هناك أمل داخل آنفيلد بأن ينضموا إلى أليسون وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون في توقيع عقود جديدة طويلة الأمد العام الماضي، لكن الصيف جاء وذهب دون حدوث أي جديد في أزمة اللاعبين، وأثبتت المفاوضات أنها معضلة كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول تقدم بعرض مالي لمحمد صلاح لم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي الحصول عليه، ويعتقد مسؤولو الريدز أن هذا العرض كاف لإقناع اللاعب بتمديد العقد.

وقالت إنه من نواحى عديدة، فإن استعداد ليفربول للالتزام بهيكل الأجور الأكثر تحفظًا أمر معقول وجدير بالثناء، لأن هذا الأمر يساعد في تقليل التوتر داخل غرفة الملابس، ولكن ربما تكون الحقيقة القاسية هي أن الأرقام التي كانت في أذهانهم من أجل الاحتفاظ بصلاح وماني قبل عام أو عامين لم تعد قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، حيث لم تعد كرة القدم في حالة ركود بسبب جائحة كورونا، خصوصا بين لاعبي النخبة، إذ تستمر الأجور في الازدهار خلال الفترة الأخيرة.

ومؤخراً، كشفت تقارير أن عرض ليفربول للتجديد مع محمد صلاح كان زيادة الراتب البالغ 200 ألف إسترليني بنسبة 15%، وهو ما جعل اللاعب يشعر أنهم لا يقدرون مكانته في كرة القدم العالمية.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام.