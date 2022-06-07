شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته فى جدة استعدادا لاستئناف مسابقتى الدورى والكأس. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادى بيراميدز، تدريباته فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل العودة إلى القاهرة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لاستئناف مسابقتى الدورى والكأس.

كان بيراميدز حقق الفوز على نادى الاتحاد السعودى بهدف نظيف سجله المدافع أسامة جلال فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب نادى الاتحاد فى مدينة جدة.

واشتمل المران على تدريبات استشفائية للمجموعة التى خاضت لقاء الاتحاد أساسية، بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية قوية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة بيراميدز مساء الأربعاء إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة جدة، لبدء مرحلة الإعداد الثانية، قبل استئناف الدورى بمواجهة إيسترن كومبانى فى الدورى يوم 22 يونيو الجاري.