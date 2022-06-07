شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة الذى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه من السخونية.
وفاز الأهلى على فريق قوات الدفاع الجوى بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم،الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصرى بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى أن محمود متولى لا يعانى من إصابات وكل ما يشكو منه ارتفاع فى درجات الحرارة فضّل معها الجهاز الفنى عدم مشاركة فى المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات.
وسجل خماسية الأهلى، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف، وجاءت الأهداف فى الدقائق، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.
وتولى سامى قمصان المدرب العام بالأهلى قيادة الفريق فى هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيمانى المدير الفنى فى المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وخاض الأهلى مباراة اليوم بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية.