شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة الذى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه من السخونية.

وفاز الأهلى على فريق قوات الدفاع الجوى بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم،الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصرى بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى أن محمود متولى لا يعانى من إصابات وكل ما يشكو منه ارتفاع فى درجات الحرارة فضّل معها الجهاز الفنى عدم مشاركة فى المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات.

وسجل خماسية الأهلى، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف، وجاءت الأهداف فى الدقائق، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.

وتولى سامى قمصان المدرب العام بالأهلى قيادة الفريق فى هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيمانى المدير الفنى فى المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وخاض الأهلى مباراة اليوم بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية.