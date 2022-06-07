شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبرم أولى صفقاته الصيفية .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم مسئولي الترسانة أولى صفقاتهم الصيفية بالتعاقد مع يسرى وحيد لاعب جمهورية شبين في إطار تدعيم الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى بعد فشل التعاقد مع نجوم الدورى .

وتعاقد الترسانة خلال الموسم الماضى مع عدد من لاعبى الدورى المميزين أمثال أحمد شكرى وأحمد شكرى ومحمد سماره وإسلام فؤاد إلا أن التجربة لم تؤتى بثمارها وفشل الفريق في الصعود لدورى الأضواء من جديد .

ويسعى مجلس إدارة الترسانة خلال الموسم الحالي إلى تغيير الفكر بالتعاقد مع لاعبين صغار السن من القسم الثانى والثالث على أمل ظهور روح جديدة داخل قلعة الشواكيش تؤدى للمنافسة مرة أخرى .

ويبحث مجلس إدارة الترسانة خلال الأيام الحالية عن مدير فنى جديد بديلا لطارق السيد الذى رحل عقب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى .