شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينفي وجود أية أكاديميات معتمدة تتبع النادى خارج بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري وجود أية أكاديميات معتمدة للناشئين تتبع النادي المصري خارج بورسعيد ، مبديا دهشته التامة من انتشار إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يتم الترويج من خلاله لافتتاح إحدى الأكاديميات التي تحمل اسم المصري بإحدى مدن محافظة الدقهلية عن طريق حارس مرمى سابق بالنادي المصري.

وأكد عبد الرازق أن النادي المصري لم يصرح رسميا لأي من الأكاديميات خارج بورسعيد بحمل إسم النادي المصري العريق ، مضيفًا أنه قام بالتواصل مع المهندس محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الناشئين من أجل الترتيب لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحافظ على حقوق النادي المصري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المنصورة الأحد المقبل 12 يونيو، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من خوض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخرى