أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.
وفاز الأهلي على فريق قوات الدفاع الجوي بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لا يعاني من إصابات وكل ما يشكو منه حالة "إجهاد" فضّل معها الجهاز الفني عدم مشاركة في المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات .
وسجل خماسية الأهلي ، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف ، وجاءت الأهداف في الدقائق ، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.
وتولي سامي قمصان المدرب العام بالأهلي قيادة الفريق في هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني في المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وخاض الأهلي مباراة اليوم بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.