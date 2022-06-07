شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.

وفاز الأهلي على فريق قوات الدفاع الجوي بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لا يعاني من إصابات وكل ما يشكو منه حالة "إجهاد" فضّل معها الجهاز الفني عدم مشاركة في المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات .

وسجل خماسية الأهلي ، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف ، وجاءت الأهداف في الدقائق ، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.

وتولي سامي قمصان المدرب العام بالأهلي قيادة الفريق في هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني في المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخاض الأهلي مباراة اليوم بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.