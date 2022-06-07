شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز الجزيرى لمواجهة الداخلية بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى من أجل الإستعانة به في اللقاء المقبل أمام الداخلية بدور الـ32 لبطولة كأس مصر .

ويسعى فيريرا من تجهيز الجزيرى على أمل الإستعانة به خلال مباريات الدورى والتي يستهلها الفريق الأبيض بلقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلى يوم 19 يونيه المقبل .

وخرج المهاجم الدولى من حسابات المدير الفني تماما خلال الفترة الماضية الذى اعتمد على عمر السعيد في بعض اللقاءات ثم اللعب بالمغربى أشرف بن شرقى من أجل تحفيزهم نحو أداء التدريبات بشكل قوى يؤهلهم للمشاركة مع الفريق .

من ناحية أخرى كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بداية من الخميس المقبل 10 يونيو الحالي.

وأكد حلمي أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كلف طارق يحيى بتولي الإشراف العام على الاختبارات.

من جانبه أوضح طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لما يرغب في إجراء الاختبارات بمحافظته، بالحضور إلى النادي عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التي وضعها النادي.