شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقترب من قيادة هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر من قيادة هجوم الفراعنة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 و المقامة بكوت إيفوار .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر من أستغلال الحالة المعنوية للاعب عقب أحرازة هدف الفوز للفراعنة أمام غينيا في الجولة الأولى .

و غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 8 ساعات، حيث من المقرر أن تقلع طائرة المنتخب فى تمام الواحدة ظهر اليوم على أن تصل مطار مالاوى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.