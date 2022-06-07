الامارات | بث مباشر لمباراة الإمارات واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة الإمارات واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يونيو 2022

يلعب منتخبنا الوطني بكرة القدم الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الامارات أمام نظيره منتخب استراليا على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، ويلتقي الفائز من المباراة مع منتخب بيرو يوم 13 الجاري في الدوحة أيضا لحسم بطاقة التأها المباشر إلى مونديال قطر.

وأعلن مدرب منتخب الإمارات الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض المباراة وضمت كل من:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في الدفاع: وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني.

وفي الوسط: علي سالمين وعبدالله رمضان وعبدالله حمد وحارب عبد الله.

في الهجوم: كايو كانيدو وعلي مبخوت.

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