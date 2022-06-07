الامارات | محمد صلاح يبدأ رحلة الشفاء من مصر بعد موسم صادم (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبدأ رحلة الشفاء من مصر بعد موسم صادم (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرق النجم المصري محمد صلاح أقل من 24 ساعة فقط من أجل الانطلاق في عطلته وأجازته الصيفية عقب الإعلان عن استبعاده من معسكر المنتخب المصري وغيابه عن مباراة أثيوبيا في التصفيات الإفريقية، حيث بدأ اللاعب رحلة الاستجمام والشفاء من الإصابة التي لحقت به مباشرة.

وكانت البداية من مصر حيث نشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي في موقع انستغرام، صورة وهو في إحدى المناطق السياحية في مصر وسط البحار والمناظر الخلابة وعلق على الصورة بكلمة واحدة قائلاً: "مصر" واضعاً علامة الحب والعشق لدولته.

يأتي هذا بعدما أكد مدرب منتخب مصر إيهاب جلال، أن محمد صلاح تحامل على نفسه من أجل خوض مباراة غينيا في بداية التصفيات الإفريقية، ليعلن بعد ذلك حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب المصري.

محمد صلاح عانى كثيرا خلال العام الحالي سواء على مستوى المنتخب المصري أو نادي ليفربول على رغم من نجاحاته الشخصية وفوزه بأكثر من 4 أو 5 جوائز فردية مميزة، إلا أنه لم ينجح على المستوى الجماعي حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام السنغال كما خسر فرصة الصعود إلى كأس العالم في المباراة الفاصلة أمام نفس المنتخب، وعلى مستوى فريق ليفربول خسر صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد كما خسر بطولة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

موسم صلاح كان صعب بالتأكيد ولاقى فيه انتقادات كثيرة كما لقى فيه نجاحات، إضافة إلى استمرار أزمته مع ناديه بسبب تجديد تعاقده الذي لما يصلا فيه الطرفين إلى النهاية السعيدة.

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