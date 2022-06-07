الامارات | أروابارينا يعلن تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة أستراليا في ملحق مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يعلن تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة أستراليا في ملحق مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم المنتخب مباراته أمام أستراليا التي ستنطلق بعد قليل ضمن على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، إذ يسعى المنتخب للفوز في هذه المباراة وملاقاة منتخب بيرو يوم 13 الجاري في المواجهة الفاصلة التي سيتاهل فيها الفائز مباشرة إلى مونديال 2022.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وحارب عبد الله، وفي المقدمة كايو كانيدو وعلي مبخوت.

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