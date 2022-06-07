ليفاندوفسكي: في بايرن شيء ما مات بداخلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال اللاعب روبرت ليفاندوفسكي إن شيئا ما مات بداخله في بايرن ميونخ الألماني، حيث يواصل المهاجم البولندي الضغط من أجل الرحيل عن الفريق البافاري والانتقال المتوقع إلى برشلونة الإسباني.

وكرر البولندي الدولي الذي يتبقى عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ، إبداء رغبته في الرحيل عن بايرن هذا الصيف.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من جانب اللاعب، يبدو أن ليفاندوفسكي عاقد العزم على الانضمام إلى برشلونة في الخطوة المقبلة بمسيرته الحافلة.

لكن الصفقة المحتملة تواجه عدة عقبات منها إمكانية رفض بايرن ميونخ لبيع اللاعب وكذلك قدرة برشلونة على تحمل قيمة الصفقة.

ومع ذلك، يواصل ليفاندوفسكي التأكيد على أنه لن يستمر ضمن صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل، حيث قال»أرغب في الرحيل عن بايرن.

شيء ما مات بداخلي. أريد البحث عن مشاعر جديدة في حياتي».

وأضاف «الولاء والاحترام أكثر أهمية من العمل، وأفضل طريق هو إيجاد حل للطرفين».

ورغم ارتباط اسم ليفاندوفسكي بعدد من الأندية، ذكرت تقارير أن برشلونة سيكون الوجهة المقبلة الوحيدة لليفاندوفسكي في حال رحيله عن بايرن.