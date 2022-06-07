بدء محاكمة بلاتيني وبلاتر في تهمة الاحتيال

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وتبدأ محاكمة بلاتيني وبلاتر اليوم في محكمة جنائية في بيلينزونا بسويسرا.وجرى اتهام بلاتيني والرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر بالاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتلقي بلاتيني مبلغ مليوني فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) بداعي أنه نظير عمل استشاري قدمه بلاتيني للفيفا بين عامي 1998 و2002.
ويتحدث ممثلو الادعاء في سويسرا عن «فاتورة حقيقية» قدمها بلاتيني إلى الفيفا عام 2011 ووافق عليها بلاتر.
وجرى تحويل المبلغ في وقت لاحق من ذلك العام وتضمن أيضا 229 ألف فرنك سويسري كضريبة ضمان اجتماعي، حسب ما ذكره الادعاء.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني «إن الدفاع يمكنه أن يظهر بشكل مفصل أن الإجراءات التي اتخذت ضد السيد بلاتيني كانت بدوافع سياسية بهدف منعه من رئاسة الفيفا».
وأضاف «نثق في أن هذا الإجراء سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، ستظهر إخلاص السيد بلاتيني الكامل في هذه المسألة. هدف تلك القصة كان إبعاده عن رئاسة الفيفا».
وكانت القضية قد أثيرت عام 2015 وأنهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا كما أوقفت حملة ترشح بلاتيني لخلافته.
وأوقف كل من بلاتر وبلاتيني لمدة 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من جانب لجنة القيم بالفيفا، لكن جرى تخفيف العقوبة بعدها لكل منهما من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
وكرر بلاتر وبلاتيني التأكيد على براءتهما من ارتكاب أي مخالفات. وتستمر المحاكمة في بيلينزونا حتى 22 يونيو الحالي على أن يصدر الحكم في يوليو المقبل. وفي حال إدانة بلاتر وبلاتيني، من المرجح فرض عقوبات موقوفة التنفيذ.
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