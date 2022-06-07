فرانك كرامر مدرب لشالكه الألماني

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ووقع كرامر على عقد يربطه بشالكه الصاعد للدوري حتى عام 2024، كما سبق له أن درب فريق أرمينيا بيلفيلد الهابط من الدوري الألماني (بوندسليجا) الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق في 20 أبريل الماضي.وفي نفس الشهر أقال شالكه مدربه ديمتروس جراموزيس وعين بدلا منه مساعد بوسكنز، وهو أحد نجوم الفريق سابقا، بشكل مؤقت لنهاية الموسم، ليحقق ثماني انتصارات من تسع مباريات قاد فيها الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز فيما سيعود لمزاولة عمله مجددا كمساعد.
وقال روفين شرودر، المدير الرياضي بنادي شالكه «فرانك قائد حقيقي للفريق، هو شخص يمكنه جمع الناس حوله من أجل إيجاد أفضل الحلول للفريق، في نفس الوقت لديه القابلية للقيادة وتحمل المسؤوليات».
وأضاف «قرار اختيار فرانك هو منطقي للطريقة والنهج الذي نسير عليه باستمرار، وهو أن نكون ناجحين جميعا من أجل شالكه».
من جانبه، تعهد كرامر بلعب «كرة قدم تتسم بالشجاعة» قائلا «لا أطيق الانتظار حتى أعمل مع الفريق والطاقم المساعد، شالكه واحد من أكبر الأندية في ألمانيا».
وأضاف «أتطلع حقا للوقوف على الخط كمدرب وأن ألعب دوري في قيادة الفريق نحو الأهداف المرجوة في الموسم المقبل».
وأوضح كرامر»بصفته فريق صاعد، حتى لو كان شالكه، لذلك فسيكون عليه تجنب الهبوط، الدوري الألماني تحد كبير بالنسبة لنا، يمكننا النجاة فقط حينما نعمل كفريق».
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