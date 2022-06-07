المنتخب الألماني أمام الإنجليزي بقمصان السيدات

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وتقام بطولة أوروبا للسيدات في الفترة ما بين السادس و31 من يوليو المقبل في إنجلترا، ويسعى منتخب الرجال إلى المساعدة في الترويج لمنتخب السيدات وكذلك للبطولة المرتقبة.وكان منتخب السيدات قد قام بالشيء نفسه في العام الماضي قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال، حيث لعبن بقمصان منتخب الرجال خلال مباراة أمام تشيلي.
وقالت المتحدثة باسم منتخب السيدات أنيته سايتز خلال مؤتمر عبر الاتصال المرئي عن بعد «هي تحية صغيرة من منتخب الرجال إلينا، وتظهر أننا ندعم بعضنا البعض، وهذه هي كرة القدم».
وقبل مباراة أمس قالت مدافعة المنتخب الألماني سارا دورسون «إن الفكرة رائعة حقا»، وأضافت في مزاح «لدي فضول لمعرفة ما إذا كانت القمصان على الرجال ستكون أفضل مما تبدو عليه علينا».
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