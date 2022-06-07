شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى يبحث مع محافظ بورسعيد إقامة البطولة العربية للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى للووشو كونغ فو، ونائب رئيس الاتحاد الدولى مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إقامة البطولة العربية الثامنة التى تقام فى شهر أكتوبر المقبل على أرض المدينة الباسلة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شريف مصطفى وأعضاء الاتحاد ومنطقة بورسعيد وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعادل مصليحى رئيس نادى العمال.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، معربا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التى ترفع اسم مصر عاليا قى المحافل الرياضية، وخلال الاجتماع وقع الجانبان على بروتوكول لإقامة البطولة العربية الثامنة فى محافظة بورسعيد.

كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معانى التهنئة القلبية وأرق التبريكات إلى اللاعب الدولى إبن بورسعيد يوسف البهائى، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكونغ فو تحت سن ١٥عام، مؤكدا أن بورسعيد دائما تقدم الشباب الموهوب و المتميز فى جميع المجالات.

من جانبه قدم شريف مصطفى الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة التنموية التى جرت على أرض بورسعيد فى وقت قياسى، والاهتمام بتنمية كافة القطاعات بالتوازى، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الرياضى ببورسعيد و التى أصبحت تستقبل كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.