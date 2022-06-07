شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الأهلى والدفاع الجوى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

سجل أهداف الأهلى، زياد طارق في الدقيقة 3 من بداية الشوط بعدما وضع الكرة بيساره على يمين حارس الدفاع الجوى، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثانى من رأسية في الدقيقة 12، وعزز حسام حسن تقدم الأهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 31، وعاد حسام حسن ليسجل الهدف الثانى له والرابع للأهلى في الدقيقة 50 بعد تمريرة من وليد سليمان، واختتم محمد أشرف أهداف الأهلى في الدقيقة 88 لينتهى اللقاء بفوز الاهلى بخماسية نظيفة.

وتسبب على لطفى في ركلة جزاء بعد عرقلة مهاجم فريق الدفاع الجوى في الدقيقة 18، ولكنه تصدى لها ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: "على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومحمد محمود وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف".

وهدف الجهاز الفني من مباراة اليوم تجربة لاعبي الدكة ومنحهم الفرصة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة محلياً، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات قوية في بطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروي، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.