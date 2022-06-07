شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفوز على المرج بهدف نظيف وديا استعدادا للأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادى إيسترن كومبانى الفوز على فريق المرج أحد أندية الدرجة الثالثة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب إيسترن كومبانى، استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى المقرر لها 15 يونيو الجارى.

وغاب عن المباراة أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يغيب أيضا عن مواجهة المقاولون العرب الودية غدا الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان في ثانى المباريات الودية لإيسترن كومبانى.

ويحاول الجهاز الطبي بنادى إيسترن كومبانى تجهيز أحمد أمين قفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى، حيث عانى اللاعب من الإصابة في الضامة، إلا أنه نجح في التعافي منها قبل الإصابة بشد في الخلفية وهى الإصابة التي أبعدته عن المواجهتين الوديتين التى يخوضها الفريق أمام المرج اليوم والمقاولون غدا الأربعاء.

ويسعى علاء عبدالعال خلال المباريات الودية التى يخوضها الفريق فى الوقت الحالى للوصول لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.