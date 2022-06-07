شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على "المياه" بنص دستة أهداف استعدادا للطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة تحت قيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى، الفوز على فريق مياه الإسكندرية بستة أهداف مقابل هدفين فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب النادى بسموحة.

أحرز أهداف سموحة كل من فهد جمعة "هدفين" وعلى الملوانى وأبو بكر ليادى وجيروم فليب وخالد عبد الفتاح هدف لكل لاعب.

ومنح عبد الحميد بسيونى معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين عقب التدريبات الشاقة التى خضها الفريق خلال الأيام الماضية.

وكان سموحة قد فاز فى الودية الأولى على منتخب كفر الدوار بتسعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى كانت على ثلاثة أشوط كل منها 35 دقيقة، وشارك خلالها جميع اللاعبين باستثناء الهانى سليمان ومروان حمدى واللذان يخضعان للتأهيل فى حمام السباحة.

ومن المنتظر أن يعرض بسيونى تقريرا مفصلا عن حالة كل لاعب لمجلس الإدارة، وذلك للنسيق حول مستقبل الراحلين خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض الفريق تدريباته غدا الرابعة عصرا على ملاعب النادى استعدادا لمباراة طلائع الجيش والمقرر لها 17 يونيو ضمن مباريات الاسبوع الـ22.