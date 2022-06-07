شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم عبد المجيد مديرا فنيا لدمنهور بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة دمنهور برئاسة وليد بديوى في التعاقد مع أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك الأسبق من أجل تولى القيادة الفنية للفريق البحراوى في الموسم المقبل

كانت لجنة الكرة بدمنهور والمكونة من محمود القزاز وحمدى عامر قد استقرا علي التعاقد مع أكرم عبدالمجيد من بين 10 مدربين تم طرح أسمائهم علي اللجنة.

ومن المقرر أن يتوجه أكرم عبد المجيد اليوم إلى دمنهور بعد الإتفاق تليفونيا علي الخطوط العريضة من أجل توقيع العقود وتحديد بداية فترة الإعداد .

الجدير بالذكر أن اكرم عبدالمجيد قد تولي العديد من الفرق أبرزهم بلدية المحلة ونبروه وبنى عبيد والبلاستيك .

كان دمنهور قد هبط لدورى القسم الثالث خلال العام الحالى بالمجموعة الثالثة بعد فشله فى تحقيق الإنتصارات بعدما كان بعبعا لأندية الدورى الممتاز وممثل أحد أكبر المحافظات المصرية على الإطلاق .