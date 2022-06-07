شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميار شريف: الانسحاب من ويمبلدون لن يسبب خسارة كبيرة..وأمريكا المفتوحة تشهد عودة اللاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف منصف وكيل ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس ، أن ميار تستكمل حالياً البرنامج العلاجي المخصص لها بعد إصابتها مؤخراً في بطولة رولان جاروس ، مشيراً إلي أن الاعبة ستنتهي من برنامجها العلاجي في اخر شهر يوليو المقبل .

وأضاف وكيل ميار شريف في تصريحات خاصة ،أن ميار انسحبت من بطولة ويمبلدون المقرر انطلاقها في 27 من يونيو الجاري بسبب الإصابة، موضحاً أن الانسحاب من ويمبلدون لن يمثل خسارة كبيرة علي اللاعبة لأن البطولة مقامة علي الأراضي العشبية ، مؤكداً أن ميار شريف تتميز في الملاعب الأراضي الترابية مثل بطولة رولان جاروس ، ومن بعدها الأراضي الصلبة مثل بطولة امريكا المفتوحة .

وتابع شريف منصف، أن ميار تستكمل برنامجها العلاجي في اسبانيا وتعود إلي مصر لخوض جزء من برنامجها العلاجي بالاضافة إلي التأهيل من الإصابة ، مشيراً إلي أن اللاعبة تعود للمشاركة في البطولات مرة أخري من خلال بطولة امريكا المفتوحة للتنس في اواخر شهر اغسطس المقبل .

وتعاني ميار شريف من شرخ في قدمها اثناء مباراتها الأول في بطولة رولان جاروس ، مما اضطرها للانسحاب من الدور الثاني لبطولة رولان جاروس التي أقيمت مايو الماضي .

يذكر أن ميار شريف قد حققت إنجازًا تاريخيًا بعدما استطاعت التأهل لدور الثاني ببطولة رولان جاروس الفرنسية بعد فوزها على مارتا كوستيوك المصنفة الـ 58 عالميًا بعد فوزها بمجموعتين دون رد في أول أدوار البطولة.