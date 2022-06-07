شكرا لقرائتكم خبر عن " بامبا " الداخلية يوقع لبتروجت لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو بتروجت مع إسماعيل بامبا هداف الداخلية لمدة 3 مواسم مقبلة فى إطار تدعيم الفريق البترولى بصفقات سوبر أملا فى المنافسة والصعود لدورى الأضواء من جديد .

كان بامبا أحد الأوراق الرابحة في صفوف الداخلية و ساهم بشكل كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز عن المجموعة الثانية و سجل 14 هدف ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافين مجموعة القاهره و القناة

يذكر إن مجلس إدارة نادي بتروجيت قد أسند القيادة الفنية في الموسم الجديد لهيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليواباترا و الذي بدأ من اللحظات الاولي لتوليه المهمة في الاعداد للموسم الجديد و ابرام صفقات قويه من أجل عودة الفريق للاضواء بعد احتلاله المركز الثاني بالموسم المنقضي .