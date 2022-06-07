شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 177 لاعبا ولاعبة فى 19 لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المشاركة في 19 رياضة في دورة ألعاب البحر المتوسط في الدورة رقم 19 المقرر أن تقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو من العام الجاري 2022.

الاتحادات المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط هى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3xوالملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .

تشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبه بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.