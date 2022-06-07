شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الناشئين بالزمالك فى المحافظات تبدأ الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بداية من الخميس المقبل 10 يونيو الحالي.

وأكد حلمي أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كلف طارق يحيى بتولي الإشراف العام على الاختبارات.

من جانبه أوضح طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لما يرغب في إجراء الاختبارات بمحافظته، بالحضور إلى النادي عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التي وضعها النادي.

من ناحية أخرى يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني بقيادة فيريرا للحاق اللاعب بمباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن مباريات كأس مصر.

ويعاني شيكابالا من إجهاد عضلي غاب بسببه عن مباريات الزمالك الأخيرة، ويامل الجهاز الفني في لحاقه بمباراة الداخلية لحاجة الفريق له في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم افريقيا المقاة حاليا وتحديدا منتخبي مصر وتونس.