شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الدفاع الجوى بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الأهلى الشوط الأول متقدما على الدفاع الجوى بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية المقامة حاليا بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

سجل أهداف الأهلى، زياد طارق في الدقيقة 3 من بداية الشوط بعدما وضع الكرة بيساره على يمين حارس الدفاع الجوى، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثانى من رأسية في الدقيقة 12، وعزز حسام حسن تقدم الأهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 31.

وتسبب على لطفى في ركلة جزاء بعد عرقلة مهاجم فريق الدفاع الجوى في الدقيقة 18، ولكنه تصدى لها ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول.

ضم تشكيل الأهلى كلا من: "على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومحمد محمود وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف".

ويجلس على دكة بدلاء الاهلى كل من: "وليد سليمان وحسين الشحات ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة وأحمد عبد النبى ومحمد فخرى ومحمد أشرف".

ويأمل الجهاز الفني فى تجربة لاعبي الدكة ومنحهم الفرصة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة محلياً، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات قوية في بطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروي، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.