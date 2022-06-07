شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه مصر المقاصة وديا يوم الجمعة بدلا من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال على ملاقة مصر المقاصة بدلا من الجونة يوم الجمعة المقبل و التي ستقام على ستاد العباسية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز .

وكان قرر خالد جلال المدير الفني خوض الفريق مباراتين وديتين يومي الخميس والجمعة المقبلين أمام كلا من الإسماعيلي ومصر المقاصة بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين فنياً وتكتيكيا وبدنيا خلال هذه المواجهات استعدادا لعودة الدوري عقب إنتهاء التوقف الدولي.

ويستعد لاعبو فريق البنك الاهلى للدخول فى معسكر مغلق، بقيادة خالد جلال، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وخوض بعض المباريات الودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، حيث تم الاستقرار على مواجهة فريقى الجونة والاسماعيلى يومى 9 و10 من الشهر الجارى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 لقاءات.