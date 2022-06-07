شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفاوض مختار مختار تحسبا لرحيل سيد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الداخلية فى مفاوضات جادة مع مختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربى من أجل تولى القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل تحسبا لرحيل سيد عيد .

ووفقا لمصادر تسعى إدارة الداخلية لتكوين فريق قوى وجهاز فنى صاحب خبرات فى الدورى الممتاز فضلا عن دخول سيد عيد فى مفاوضات مع بعض الاندية التى تسعى للصعود من المظاليم للاضواء، وستكون مباراة الزمالك فى الكاس الاخيرة والحاسمة فى مصير عيد بالداخلية .

وصعد الداخلية الموسم الحالي لدورى الأضواء والشهرة بعد تصدره للمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة .

ويستعد حاليا فريق الداخلية لمواجهة الزمالك يوم 13 يونيه الجارى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي ربما تكون اللقاء الأخير لسيد عيد مع الفريق .

وطلب مختار مختار فرصة للتفكير في الأمر خاصة وأنه لم يقم بقيادة أي فريق خلال الموسم الحالي وهو ما يجعله يدرس الأمر بجدية .