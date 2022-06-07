شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إثيوبيا ثانى أكثر منتخب أستقبل أهدافا من الفراعنة بعد السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل على استاد بينجو فى مالاوى، في إطار فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار بعدما رفض الكاف إقامة المباراة على ملاعب اثيوبيا لعدم اعتمادها.

ويعد منتخب إثيوبيا هو ثاني أكثر منتخب استقبل أهدافا من منتخب مصر برصيد 56 هدفا بالتساوي مع المنتخب الليبي، خلف المتصدر السودان صاحب أكثر منتخب استقبالا للأهداف برصيد 65 هدفا

وغادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 8 ساعات، حيث من المقرر أن تقلع طائرة المنتخب فى تمام الواحدة ظهر اليوم على أن تصل مطار مالاوى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأعرب إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة، "أنا مشجع فى الأساس وأحب مشاهدة الكرة الجميلة، وأتفق مع الجماهير فى رغبتهم فى مشاهدة كرة جميلة، ولكن تبقى النتيجة هى الأهم، وأسعى لتطوير شكل المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب جلال، "اتحاد جدة أرسل خطابا يطلب فيه عدم مشاركة أحمد حجازي؛ لعدم جاهزيته، لكنه أصر على الحضور، وقررنا إخضاعه لبرنامج تأهيلي، وقد يشارك أمام كوريا الجنوبية".