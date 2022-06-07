شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يعلن قائمة الفراعنة المشاركة فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤلو الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى و نائب رئيس الاتحاد العربى قوام منتخب مصر المشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر لها بالجزائر في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 من شهر يوليو 2022.

وضمت القائمة كل من : عزمي محيلبة و عبد العزيز محيلبة و إبراهيم صادق و أحمد زاهر و ماجي عشماوي و سحر طلعت مصطفى.

وتصدر البطل المصري عزمي محيلبة التصنيف العالمي في نهاية شهر مارس، متفوقا على أبطال العالم، وذلك بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم للإسكيت بقبرص.

على جانب آخر أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن مصر نظمت 7 بطولات إفريقية في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تنظيم بطولتي عالم، وكان آخرها العام الماضي 2021، وأبهرت العالم، وأشاد بها جميع الرماة المشاركين لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.