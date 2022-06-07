شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف و يُهديه قميص الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، على زيارة النادي الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء حيث التقى بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ودار حديث طويل حول العلاقات القوية بين الناديين . وحرص رئيس الاهلى على القيام بجولة فى مقر النادى بصحبة رئيس وفاق سطيف الجزائرى شملت حمام السباحة والصالة المغطاة وملعب التتش والنصب التذكارى للشهداء . يذكر أن الأهلي التقى مع نادي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب برباعية نظيفة في القاهرة قبل أن يتعادل 2/2 في لقاء الودو بالجزائر.

وأهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق، قميص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس نادي وفاق سطيف لمقر الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وحرص الخطيب على إهداء رئيس وفاق سطيف قميص الشناوي؛ تلبية لرغبة نجله، بعدما أخبره السرار بمدى إعجابه بحارس الأهلي.



الخطيب ورئيس وفاق سطيف

وكان الكابتن محمود الخطيب، قد استقبل عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة؛ في إطار العلاقة الوطيدة التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب.

وفي ختام الزيارة أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي وفاق سطيف درع وعلم وقميص النادي؛ تعبيرًا عن التقدير المتبادل بينهما والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية على وجه الخصوص.