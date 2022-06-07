شكرا لقرائتكم خبر عن وائل إبراهيم وسارة جمال يعودان للقاهرة بعد إدارة نصف نهائي ونهائي BAL 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد طاقم التحكيم المصري المشارك في بطولة إفريقيا للأندية BAL إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد مشاركته في إدارة المرحلة النهائية من المسابقة في كيجالي عاصمة رواندا خلال الشهر الماضي.

وشهدت المرحلة النهائية من نسخة بطولة إفريقيا للأندية BAL 2022 الاستعانة بثنائي التحكيم المصري الدولي وائل إبراهيم وسارة جمال للمشاركة في إدارة المباريات ، وقدم وائل إبراهيم وسارة جمال أداء مميز خلال الأدوار النهائية من البطولة التي أقيمت في صالة كيجالي برواندا.

وحصل وائل إبراهيم على شرف إدارة المباراة النهائية بين اتحاد المنستيري التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي، بينما أدارت سارة جمال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي وفاب الكاميروني في دور نصف نهائي المسابقة.

وأختير الثنائي للمشاركة في معسكر حكام الصفوة في إفريقيا والذي أقيم لأول مرة تحت إشراف الـ NBA على هامش البطولة بمشاركة 31 حكم من القارة الإفريقية.