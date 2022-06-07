قد يحدث مستقبلا.. شوبير يكشف حقيقة توقيع مصطفى فتحي للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة كبيرة عندما أعلن أن النادي الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع نادي التعاون السعودي للحصول على توقيع اللاعب مصطفى فتحي.

وكتب عمر ربيع ياسين تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "خاص وحصري.. الأهلي يتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بداية من الموسم المقبل".

من جانبه، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم يتعاقد فى الوقت الحالى مع مصطفى فتحى، لكن قد يحدث ذلك مستقبلا، مشدداً على وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "مسئولو التعاون السعودى قالوا إن مصطفى فتحى لم ينتقل للأهلى ومفيش مفاوضات بين الطرفين حالياً، وإن فريقهم مركز للهروب من دوامة الهبوط".

وأضاف شوبير: "فى الوقت الحالى مفيش مفاوضات بين الأهلى ومصطفى فتحى، ولكن قد يكون هناك مفاوضات مستقبلا زى ماكان فيه مفاوضات بين الأهلى واللاعب فى وقت سابق، يخلص الدورى السعودى وبعدها ستتضح الصورة".

وكان مصطفى فتحي قد رحل عن صفوف الزمالك وانضم إلى التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية وكان ضمن صفوف منتخب مصر في الفترة الماضية مع المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بالنادى الأهلى قوله إن القلعة الحمراء لم تتعاقد مع مصطفى فتحى مثلما أشارت بعض التقارير الصحفية.

وأكد المصدر أن مصطفى فتحي خارج حسابات النادي الأهلى، وأن النادي لم يدخل فى مفاوضات معه من قريب أو بعيد.

وأضاف المصدر: "الأهلى لم يفكر فى التفاوض مع مصطفى فتحى بناءً على رغبة الجهاز الفنى الذى يرفض التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية".

كما نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن ما يتردد بشأن التعاقد مع مصطفى فتحي "غير صحيح حتى الآن".

وأوضح المصدر أن وكيل أعمال مصطفى فتحي هو من يحاول تزكيته لإتمام عملية انتقاله إلى القلعة الحمراء.

يشار إلى أن مصطفى فتحى شارك فى 156 مباراة بكل البطولات، بإجمالى 7229 دقيقة لعب سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 هدفا آخر فيما شارك اللاعب فى 22 مباراة مع التعاون السعودى سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

وتوّج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.