شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبعد أحمد أمين قفة عن تدريبات إيسترن كومبانى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى أحمد أمين قفة مهاجم إيسترن كومبانى، من الإصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدت اللاعب عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى في الدورى المقرر لها 15 يونيو الجارى.

ويحاول الجهاز الطبي بنادى إيسترن كومبانى تجهيز أحمد أمين قفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى، حيث عانى اللاعب من الإصابة في الضامة، إلا أنه نجح في التعافي منها قبل الإصابة بشد في الخلفية وهى الإصابة التي أبعدته عن المواجهتين الوديتين التى يخوضها الفريق أمام المرج اليوم والمقاولون غدا الأربعاء.

ونجح أحمد أمين قفة في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 10 مباريات خاصها هذا الموسم مع إيسترن كومبانى، وهو هداف الفريق في الدورى، حيث ساهم في 5 أهداف من 15 هدفا سجله الفريق في الدورى.

ويسعى علاء عبدالعال خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق في الوقت الحالى للوصول لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.