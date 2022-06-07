شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لشيكابالا أملا فى مشاركته أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني بقيادة فيريرا للحاق اللاعب بمباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن مباريات كأس مصر.

ويعاني شيكابالا من إجهاد عضلي غاب بسببه عن مباريات الزمالك الأخيرة، ويامل الجهاز الفني في لحاقه بمباراة الداخلية لحاجة الفريق له في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم افريقيا المقاة حاليا وتحديدا منتخبي مصر وتونس.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات قوية مع مسئولى البنك الأهلى للحصول على توقيع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك بيدور على حارس مرمى جديد للتعاقد معه فى الصيف ولسه لم يحسم مصير عودة جنش الحارس المعار لفيوتشر حتى الآن".

ويضيف شوبير "معلوماتى أن محمد بسام وقع للبنك الأهلى بعد انتهاء عقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، والزمالك بيفاوض البنك الأهلى لشراء الحارس قبل الميركاتو الصيفى".

وكان محمد بسام ضمن العناصر الأساسية فى كتيبة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قدم أفضل فتراته الكروية مع الطلائع وقاد الفريق للتتويج بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح حاسمة فى مباراة كأس السوبر المصرى ليخطف اللقب من أنياب الأهلى.