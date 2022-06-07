شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى السادسة مساء الخميس المقبل بمالاوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

منتخب مصر يهزم غينيا بهدف دون رد

منتخب مصرنجح في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.

مالاوى يفوز على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف

في المقابل، نجح منتخب مالاوي في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

فارق الاهداف يمنح مالاوى صدارة مجموعة مصر وبتلك النتائج، يتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر.

في المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

مالاوي - 3 نقاط

مصر - 3 نقاط

إثيوبيا - بلا نقاط

غينيا - بلا نقاط