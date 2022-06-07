7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها ،تواصل الاهلى مع محامى برتغالى لبحث تطورات غرامة رمضان صبحى ، ومحاولة الزمالك شراء محمد بسام ، وسلبية مسحة منتخب مصر قبل السفر لمالاوى .

بعثة منتخب مصر تطير إلى مالاوى استعدادا لمواجهة اثيوبيا.. صور

غادرت بعثة منتخب مصر ، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

الأهلي يتواصل مع المحامى البرتغالي لبحث تطورات غرامة رمضان صبحي

بحث مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية تطورات الاستئناف الذي تقدم به النادي مؤخراً لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريم الأهلي ما يزيد عن 300 ألف دولار لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

الزمالك يحاول شراء محمد بسام من البنك الأهلى بعد توقيعه

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى الزمالك دخل فى مفاوضات قوية مع مسئولى البنك الأهلى للحصول على توقيع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك بيدور على حارس مرمى جديد للتعاقد معه فى الصيف ولسه لم يحسم مصير عودة جنش الحارس المعار لفيوتشر حتى الآن".

سلبية مسحة كورونا لبعثة المنتخب قبل السفر لمواجهة إثيوبيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التى أجراها منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، استعدادًا للقاء إثيوبيا يوم 9 يونيو الجارى فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، سلبية جميع عينات أعضاء المنتخب.

فيوتشر يكشف موقف نجوم الفريق بعد عروض القطبين ويترك الحرية لجنش

قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر التمسك بجميع نجوم الفريق وعدم التخلي عن أي لاعب من القوام الأساسي، بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق فى موسمه الأول بالدوري العام، وخاصة بعدما فعل النادي بند شراء ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو" بعد دفع 18 مليونا عن كل لاعب.

موسيمانى يطلب تقريراً عن خماسى الأهلى المعار للتشيك

طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تقرياً عن خماسى الفريق الصاعد المُعار إلى التشيك من أجل معرفة مدى استفادة هذا الخماسى الشاب من فترة الإعارة.

ويمتلك الأهلى خمسة لاعبين تمت إعارتهم لأندية فى التشيك وهم مصطفى فوزى وأحمد بيسو ومحمد حسام ميدو (زيزكوف التشيكى) ومحمد مغربى ومحمد ياسر (تيبليتسه التشيكى).

أسامة غنيم: لاعبو الاسكواش براءة من أزمة المنشطات ومدرات البول من المحظورات

أكد أسامة غنيم مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، سابقا، أن مدرات البول وتنشيط نقل الدم مدرجة ضمن قائمة المنشطات والمحظورات.

وقال غنيم، خلال اليوم الختامى لمؤتمر القانون والرياضة، إن المنشطات ليست عقاقير فقط، مشيرا إلى أن كلمة المنشطات تعبير متداول لكنه خاطئ لأن الأصح تعبيرا جملة المواد المحظورة.