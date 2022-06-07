شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ومحمد شريف يقودان هجوم الأهلى فى ودية الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى تشكيل فريقه لودية الدفاع الجوى المقرر لها الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء ويهدف من خلالها الجهاز الفنى للفريق تجربة عدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُستمر، خاصة أن هذه الودية تقام بدون اللاعبين الدوليين الموجودين حالياً مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

وضم تشكيل الاهلى كل من : "على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومحمد محمود وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف" .

ويجلس على دكة بدلاء الاهلى كل من :" وليد سليمان وحسين الشحات ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة وأحمد عبد النبى ومحمد فخرى ومحمد أشرف".

ويأمل الجهاز الفني فى تجربة لاعبي الدكة ومنحهم الفرصة من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة محلياً، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات قوية في بطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية بمواجهة فريق المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، ثم يلعب مع إيسترن كومباني بالدوري، ثم يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالدوري، بعدها يلعب مع غزل المحلة بالدروي، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.