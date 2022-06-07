الأهلي يجتمع مع موسيمانى مساء اليوم عبر برنامج زووم

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا في التاسعة مساء اليوم عبر برنامج زووم مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والمتواجد حاليًّا في المغرب، لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها «فيفا» هناك للمدربين الأفارقة.

يأتي هذا الاجتماع في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

يشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والترتيبات الإدارية والفنية التي تحتاجها المرحلة المقبلة على كافة المستويات.