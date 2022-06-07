شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جيانا فاروق وأبطال الكاراتيه المعتزلين على هامش الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه تكريم عدد من لاعبى المنتخب المعتزلين على هامش منافسات بطولة سيرياس A" الدورى العالمى ، التي ستقام بالقاهرة في الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من جيانا فارو ق، و شيماء أبو اليزيد ، وأحمد أشرف ، بالإضافة إلى ياسمين حمدى .

وكانت جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه قد أعلنت إعتزالها بعد مسيرة دامت 21 عاما من الإنجازات و البطولات، وذلك خلال الحفل الذى تم إقامته من جانب الشركة الراعية، واللجنة الأولمبية لتكريم عدد من الرياضيين الأولمبيين.

يشارك فيها ما يقرب من 70 دولة، أكدت مشاركتها حتى الآن، بإجمالى 800 لاعب ولاعبة، والتي تأتى استضافتها ضمن سلسلة البطولات التى تقام بمصر وتبهر العالم.

وكان اتحاد الكاراتيه قد اشترط إحضار جواز السفر مع كل لاعب من الراغبين فى الاشتراك بمنافسات الدورى العالمى A series، وجاء اشتراط إحضار الجواز لأنه الوثيقة المعتمدة والمعترف بها من جانب الاتحاد الدولى لإثبات السن للتسجيل فى البطولة.