شكرا لقرائتكم خبر عن مماطلة موسيمانى في العودة للقاهرة تفتح باب إقالته من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون إجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ "فيفا" بالمغرب والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء اليوم ، الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولو الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة النادي تشعر بحالة من الإستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا ومن بعدها البقاء عدة أيام في المغرب لقضاء أجازة هناك ، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي غاضبة من موسيماني بسبب إنشغاله بأمور كثيرة بعيدة عن الفريق في وقت تواصل فيه الأدارة إجتماعاتها لترتيب البيت من الداخل عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الأثنين قبل الماضي أمام الوداد بالمعرب.

وتابع المصدر: موسيماني بات ينشغل بالعروض الخارجية والإعلام أكثر من إنشغاله بالفريق أو التخطيط لعودة الأنتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظ الفريق في إستعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الأهلي الموسم الماضي بأخطاء من المدير الفني في الدور الثاني .

وواصل : هناك إتجاه قوي داخل الأهلي يُطالب بإقالة موسيماني الليلة لو لم يستجيب المدير الفني لوجهة نظر إدارة النادي الخاصة بالتركيز مع الفريق والعودة للقاهرة سريعاً لقيادة التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة .

وشدد المصدر على إن إقالة موسيماني خلال جلسة الليلة واردة بقوة كما أن فرص بقاؤه واردة أيضاً لأن الأمر يتم التباحث فيه خلال الساعات الحالية بين مسئولو القلعة الحمراء .

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى اجتماعًا في التاسعة مساء اليوم عبر برنامج زووم مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والمتواجد حاليًّا في المغرب، لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها «فيفا» هناك للمدربين الأفارقة

يأتي هذا الاجتماع في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف

يشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والترتيبات الإدارية والفنية التي تحتاجها المرحلة المقبلة على كافة المستويات.