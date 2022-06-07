شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى غيابات منتخب مصر أمام أثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تضم إلى جانبه منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: ماذا حقق منتخب مصر فى الجولة الأولى من التصفيات؟

ج: حقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء الأحد، على ضيفه الغيني بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

س: ماذا فعل منافسو مصر فى المجموعة؟

ج: نجح منتخب مالاوي في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1 من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

س: ما هو ترتيب مجموعة الفراعنة بعد انتهاء الجولة الأولى من التصفيات؟

ج: يتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، وفى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا؟

ج: تطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.

س: متى تقام مباراة مصر وإثيوبيا؟

ج: تقام مباراة مصر وإثيوبيا الخميس المقبل فى الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.

س: هل يغيب محمد صلاح عن مواجهة مصر واثيوبيا ؟

ج: فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف.

س: هل هناك غيابات أخرى فى صفوف الفراعنة ؟

ج: بالفعل سيغيب محمد الننى لاعب خط وسط الفراعنة عن المباراة بسبب الاصابة بينما سيخضع تريزيجيه لاختبار طبى قبل المباراة لتحديد موقفه ، وتخلف عن السفر مع بعثة المنتخب الوطنى كل من ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

س: وماذا عن الشناوى ؟

ج: تأكدت سلبية مسحة الشناوى وتعافى من فيروس كورونا وأصبح جاهز لحماية عرين الفراعنة أمام اثيوبيا.

س: هل قرر ايهاب جلال استدعاء لاعبون جدد ؟

ج: نعم..أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة ايهاب جلال ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري.