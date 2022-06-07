موسيمانى يظهر مع مدرب الوداد المغربى فى دورة الفيفا بالمغرب..صور

القاهرة - سامية سيد - نشر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى صوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أثناء حضوره للدورة التدريبية التى ينظمها الفيفا للمدربين الافارقة فى المغرب ، وظهر برفقة موسيمانى المغربى وليد الركراكى المدير الفنى للوداد المغربى.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا في التاسعة مساء اليوم عبر برنامج زووم مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والمتواجد حاليًّا في المغرب، لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها «فيفا» هناك للمدربين الأفارقة.

يأتي هذا الاجتماع في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

يشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والترتيبات الإدارية والفنية التي تحتاجها المرحلة المقبلة على كافة المستويات.