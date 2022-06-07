شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عاشق البحر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعد لحظاته خلال الإجازات المختلفة سواء كانت داخل أوخارج مصر، ونشر النجم المصري قبل قليل صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

وبدا واضحاً عشق فراري الفراعنة لقضاء إجازاته على الشواطئ المختلفة والانعزال تماماً عن كرة القدم وضغوطها لتصفية الذهن قبل بدء تحدي جديد سواء مع فريقه أو مع المنتخب الوطني.

وفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف، كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات لذا خرج من حسابات الجهاز الفني من مباراة إثيوبيا.