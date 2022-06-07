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التأمين الشامل و حوادث السير توصيات غنيم فى مؤتمر الرياضة والقانون

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القاهرة - سامية سيد -  

أوصى أسامة غنيم مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سابقا بعدد من التوصيات خلال  اليوم الختامى لمؤتمر القانون و الرياضة الذى يعقد بمصر . 

و من أبرز التوصيات ، التأمين الشامل للرياضين و التأمين ضد حوادث السير و التأمين لتعاطى اللاعب المنشطات لصالح النادى الذى يلعب فيه .

 

حضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و طاهر أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق و أحمد ناصر رئيس الأوكسا  أول جلسات المؤتمر الثانى للرياضة  القانون المقام فى مقر المنظمة أول أمس  . 

 

يقام المؤتمر لمناقشة العقود و تسوية منازعاتها محليا و دوليا .

 

ويهدف  المؤتمر إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود فى المجال الرياضى و مستجدات لوائح الإتخادات الدولية المتعلقة بها خاصة يشأن عقود إنتقالات اللاعبين و عقود الوكالة و الرعاية و عقود الإستثمار الرياضى و قواعد تسوية المنازعات أمام مراكز و هيئات التحكيم الوطني و أمام المحكمة الرياضية الدولية . 

 

ويشهد المؤتمر جلسات تعريفية وورشة عمل لتعريف القواعد الحاكمة لعقود الرعاية الخاصة بالإتحادات الرياضية و الأندية و اللاعبين .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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