شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الشامل و حوادث السير توصيات غنيم فى مؤتمر الرياضة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصى أسامة غنيم مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سابقا بعدد من التوصيات خلال اليوم الختامى لمؤتمر القانون و الرياضة الذى يعقد بمصر .

و من أبرز التوصيات ، التأمين الشامل للرياضين و التأمين ضد حوادث السير و التأمين لتعاطى اللاعب المنشطات لصالح النادى الذى يلعب فيه .

حضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و طاهر أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق و أحمد ناصر رئيس الأوكسا أول جلسات المؤتمر الثانى للرياضة القانون المقام فى مقر المنظمة أول أمس .

يقام المؤتمر لمناقشة العقود الرياضية و تسوية منازعاتها محليا و دوليا .

ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود فى المجال الرياضى و مستجدات لوائح الإتخادات الدولية المتعلقة بها خاصة يشأن عقود إنتقالات اللاعبين و عقود الوكالة و الرعاية و عقود الإستثمار الرياضى و قواعد تسوية المنازعات أمام مراكز و هيئات التحكيم الوطني و أمام المحكمة الرياضية الدولية .

ويشهد المؤتمر جلسات تعريفية وورشة عمل لتعريف القواعد الحاكمة لعقود الرعاية الخاصة بالإتحادات الرياضية و الأندية و اللاعبين .