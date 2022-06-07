تالين حاتم و 8 لاعبات يحصدن ميداليات بطولة الجمهورية الثانية للجمباز

القاهرة - سامية سيد -

توجت اللاعبة تالين حاتم ، بالميدالية الفضية ببطولة الجمهوريه الثانية للجمباز تحت 8 سنوات " مواليد 2014 "، التي أقيمت بنادي مدينة نصر، وينظمها الاتحاد المصري للجمباز، بينما توجت بالميدالية الذهبية اللاعبات زهراء شريف وفريدة الكومي وأسيل أنس وريماس أحمد وحلا محمد وليليان عبد الرحمن ومايا أحمد، وحققت اللاعبة ليندا أحمد الميدالية البرونزية.

و جاءت النتائج كالآتى :

اللاعبة أسيل انس : المستوي الأول و الميدالية الذهبية .

اللاعبة الزهراء شريف : المستوى الأول و الميدالية الذهبية .

اللاعبة تالين حاتم : المستوي الثاني والميدالية الفضية .

اللاعبة حلا محمد : المستوي الأول والمداليه الذهبية.

اللاعبة ريماس احمد :المستوي الاول والميدالية الذهبية .

اللاعبة فريدة محمد : المستوي الاول والمدالية الذهبية.

اللاعبة ليندا احمد : المستوي الثالث والمدالية البرونزية.

اللاعبة ليليان عبد الرحمن : المستوي الاول والمدالية الذهبية.

اللاعبة مايا احمد : المستوي الاول والمدالية الذهبية.

وحرصت الفراشات التسع على تقديم الشكر للجهاز الفني وتحديدا الكابتن محمد البنا المدرب العام، والجهاز الادارى للفريق بعد تحقيق هذا الإنجاز المشرف، كما وجهن شكرهن أيضا لأولياء الأمور نظرا للمجهود الكبير الذي يقومون به طوال الموسم.