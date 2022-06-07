سيف تيرى يجرى جراحة تنظيف للركبة بصحبة طبيب فاركو فى قطر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السودانى سيف تيرى مهاجم فاركو، اليوم الأربعاء، جراحة تنظيف للركبة أثناء تواجده فى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى قطر.

ورافق مجدى وهبى طبيب فاركو سيف تيرى أثناء إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته.

ويغيب سيف تيرى عن فاركو بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات المونديال.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها عصر الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ووضع نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو برنامج استشفائى للاعبيه خلال فترة توقف الدورى، لمواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق بعدما حصد 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

ويعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.