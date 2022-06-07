شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم إثيوبيا فى القيمة التسويقية قبل صدام الجولة الثانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد، واستهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات، والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء الخميس المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 159.15 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا 3.03 مليون يورو.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالى، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبى لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوى.

ونجح منتخب مالاوى فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتى جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوى، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذى حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.