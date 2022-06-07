شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدي مناسك العمرة على هامش تواجدهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدداً من لاعبي بيراميدز وبعض أعضاء البعثة، على أداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة، وذلك على هامش تواجد البعثة بالمملكة العربية السعودية لمواجهة فريق الاتحاد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس.



بيراميدز

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره نادي الاتحاد السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الاتحاد في مدينة جدة، في إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لاستئناف المسابقات المحلية.

سجل هدف بيراميدز واللقاء الوحيد، المدافع أسامة جلال بشكل رائع بعد تمريرة مميزة من القائد عبدالله السعيد في شوط المباراة الثاني.